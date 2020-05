«La situation se stabilise un peu à Montréal, mais elle est encore extrêmement préoccupante»

«La situation se stabilise un peu surtout à propos des hospitalisations. Mais, elle est encore extrêmement préoccupante. On dénombre 3 351 décès au Québec. Environ 80 pour cent sont des personnes âgées vivant en CHSLD ou en résidence privée. Avril 2020 a été le mois le plus meurtrier des dix dernières années. Ce qu’on constate, c’est qu’il y a 2000 décès de plus que la moyenne.»