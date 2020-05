COVID-19 | La République d'Iran frappée de plein fouet par une deuxième vague

L’Iran semblait être un des pays qui s’en allait dans la bonne direction le mois dernier. Le nombre confirmé de cas actifs de coronavirus avait plafonné à environ 32 000 le 5 avril dernier, pour chuter sous la barre des 13 000 le 3 mai.

Mais c’est à ce moment que la courbe a recommencé à monter, et n’a pas cessé de croître depuis. En date du 14 mai, plus de 17 000 personnes portent le virus. C’est une augmentation de 25%. L’Iran, qui a été un des pays touchés le plus rapidement après la Chine, est la première nation à véritablement vivre la deuxième vague.

Mercredi, le pays a enregistré près de 2000 nouveaux cas, dont plusieurs ont nécessité une hospitalisation.

« 490 des nouveaux malades ont dû être hospitalisés », a indiqué le porte-parole du ministre de la Santé Kianoush Jahanpour.

Selon Ali Rabiei, un porte-parole gouvernemental, la deuxième vague a frappé, car les citoyens n’ont pas fait attention. Ils ont été indifférents aux règles mises en place.

« Les gens organisaient des mariages, des funérailles et d’autres rassemblements. »

Les rumeurs voulant que le virus s’affaiblit lors des périodes plus chaudes ont aussi contribué l’inadvertance des citoyens.

Selon les informations publiées par le journal Financial Tribune, un quart de tous les nouveaux cas proviennent de la région du Khouzistan.

Près de 90 000 personnes avaient surmonté le virus avant cette deuxième vague, plus de 629 000 tests ont été effectués jusqu’à maintenant. C’est 7 665 tests par million d’habitants, seul le Brésil en a fait moins parmi les pays ayant eux au moins 100 000 cas totaux.

En conclusion, certains experts de la science doutent que les chiffres originalement publiés par l’Iran étaient vraiment exacts. Ce qui viendrait aussi fausser la donne actuelle.