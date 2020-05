Cri du cœur de Dennis Martinez!

L’ancien grand lanceur des Expos Dennis Martinez sonne l’alarme. Son pays, le Nicaragua, est aux prises avec de sérieux problèmes reliés au coronavirus et il s’en inquiète.

Celui qui a lancé un match parfait dans l’uniforme des Expos a donc décidé de prendre les choses en main.

« Nous vivons dans un pays pauvre et les gens ici n’ont pas tous un haut niveau d’éducation, donc l’information ne se rend pas toujours, a-t-il expliqué au 98,5 Sports. On dirait que les gens se disaient que ça ne se rendrait pas ici. En plus, notre gouvernement va complètement à l’encontre de tout ce qui se fait ailleurs dans le monde. »

« Ils encouragent les grands rassemblements et les évènements sportifs. Le gouvernement ne fait pas les choses correctement, on dirait qu’ils nient le problème. Mais je vois ce qui se fait ailleurs, et je me rends compte que nous n’avons rien fait pour nous préparer à ceci. Je suis vraiment inquiet, ici les gens meurent dans les rues. »

Martinez voudrait venir en aide aux travailleurs de la santé et tous ceux qui sont au front.

« Le gouvernement ne les aide pas financièrement, et les outils de travail manquent aussi. Si eux s’effondrent, c’est terminé pour nous. Ils ont besoin de notre aide. »

Martinez a lancé une campagne Go Fund Me, en espérant que les gens puissent donner un coup de main. Une fois rendus sur le site, ceux qui veulent donner n’ont qu’à taper « Nica USA » dans le moteur de recherche.

« Je demande votre aide mes amis. Donnez ce que vous pouvez. Les gens ici adorent Montréal à cause de mes années passées avec les Expos. J’adore Montréal, les Québécois m’ont toujours bien traité. J’ai fait tout en mon possible pour lancer ce fameux match parfait dans l’uniforme montréalais, aidez-moi à lancer un autre match parait, cette fois-ci pour sauver des vies. »