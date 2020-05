La lumière au bout du tunnel au Canada et aux États-Unis?

Mardi, pour la première fois depuis le début de la crise, les États-Unis ont affiché un plus bas taux de cas actifs du coronavirus que la veille. En fait, lundi, on comptait 1 041 814 malades confirmés, et le lendemain 1 028 246.

C’est une diminution de plus de 13 500 cas actifs. C’est une baisse significative qui annonce peut-être le tout début du decrescendo. Cela fait trois jours de suite que l’on détecte moins que 23 000 nouveaux cas par jour aux États-Unis, une première depuis la fin mars.

Les États-Unis sont de loin le pays qui a effectué le plus de tests avec plus de 10 000 000 d’examens. 42% de tous les cas actifs confirmés au monde se trouvent chez nos voisins du sud, c’est une diminution de 2% depuis la semaine dernière.

Au Canada maintenant...

Mardi, pour la deuxième fois en cinq jours, le Canada a affiché une diminution des cas actifs. Depuis dix jours, la courbe s’aplatit au Canada, elle qui demeure entre 30 000 et 32 000 cas.

Depuis le début de la semaine, le Canada affiche maintenant plus de patients guéris que de patients toujours malades. On approche la marque des 35 000 personnes qui ont récupéré du virus.

Lors des trois derniers jours, le Canada a enregistré moins que 1200 nouveaux cas, une première depuis le 1er avril dernier.