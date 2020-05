Retard dans les traitements du cancer | «On n’a pas le luxe d’attendre éternellement»

La pandémie du coronavirus met non seulement la vie des aînés en danger, mais aussi celle des patients atteints de cancer.

Bien que la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, s’est fait rassurante en affirmant, à plusieurs reprises, que les chirurgies urgentes continuaient d’être effectuées, des retards dans le traitement de patients cancéreux inquiètent de plus en plus les spécialistes.

Selon le quotidien La Presse, plus de 700 patients atteints de cancer n’ont pu être opérés dans les délais prescrits au cours du mois d’avril.