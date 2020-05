La courbe s’aplatit au Canada

Si les chiffres inquiètent toujours François Legault à Montréal, ailleurs, dans le monde, il y a des signes qui nous indiquent que ça pourrait aussi commencer à bien aller ici, d’ici peu.

La courbe s’aplatit clairement au Canada, malgré la hausse du nombre de tests, le nombre de cas actifs au pays est plutôt stable entre 30 000 et 32 000 depuis une semaine. Mais on attend toujours le déclin, comme en France où on demeure aux alentours des 94 000 depuis trois semaines.

Pendant ces mêmes trois semaines, l’Italie a retranché plus 25 000 cas, l’Espagne 35 000. Au Royaume-Uni, pour la troisième fois en huit jours, on a perdu moins que 300 patients en une journée.

L’Allemagne demeure l’exemple à suivre passant sous la barre des 20 000 cas actifs; c’est plus de 50 000 de moins qu’il y a un mois.

De l’autre côté du spectre, la Russie poursuit sa montée, devenant maintenant le quatrième pays le plus touché du globe avec plus de 220 000 cas totaux.

Dimanche les États-Unis ont connu leur meilleure journée en termes de nouveaux cas et de décès depuis le 29 mars, mais puisqu'une fois n’est pas coutume, il faudra que cette tendance se poursuive pendant encore plusieurs semaines avant de pouvoir crier victoire.