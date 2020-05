Déconfinement | Le port du masque obligatoire à Nice

Si le port du masque est de plus en plus recommandé dans certaines zones chaudes au Québec, il a carrément force de loi dans d’autres parties du monde.

C’est le cas de la ville de Nice, en France, où le masque sera obligatoire à compter du lundi 11 mai, au moment du déconfinement.

Le maire Christian Estrosi a précisé que le port du masque sera obligatoire de 8 h à 20 h dans les bâtiments publics, dans les trams, bref, partout sur la voie publique.

La Québécoise Mochira Atallah réside présentement à Nice. En conversation avec Paul Houde, elle explique la réalité dans sa ville qui est fort différente que celle qui prévaut à Paris, par exemple.

« C’est sûr que les gens sont un peu inquiets, mais ils ont aussi hâte de sortir de la maison. Avec les enfants, on a très hâte de sortir à plus d’un kilomètre de la maison et plus d’une heure. »

On l’écoute…