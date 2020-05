COVID-19 | «On ne contrôle pas la pandémie à Montréal» - Nimâ Machouf

«Montréal est une grande ville dans laquelle la population est dense. On n’a pas fait assez de tests de dépistage. La maladie continue donc de se propager dans la communauté. Et ce n’est pas seulement dans les milieux de vie pour aînés. On ne contrôle pas la pandémie à Montréal. Il faut redoubler d’ardeur pour contenir l’infection. [...] Voilà pourquoi les autorités ont repoussé le déconfinement dans la métropole québécoise.»