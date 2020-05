Les réfugiés, en première ligne, demandent la résidence permanante

La concertation haïtienne pour les migrants demande au gouvernement de bien vouloir accorder le statut de résident permanent aux réfugiés qui travaillent présentement en première ligne.

On estime à quelques milliers le nombre de demandeurs d’asile qui mettent la main à la pâte pour aider le Québec et le Canada à sortir de cette crise. Plusieurs d’entre eux mettent leur santé et celle de leur famille à risque, dans le but d’aider d’autres Canadiens, notamment ceux dans les CHSLD.

« Les membres de plusieurs organismes se sont regroupés autour d’une concertation et on a envoyé une lettre aux deux premiers ministres », a expliqué Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d’Haïti.

« On leur a demandé de régulariser le statut des demandeurs d’asile qui travaillent dans les services essentiels.