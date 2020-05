Un Montréalais de 15 ans est devenu, jeudi, le plus jeune auteur principal d’une étude publiée dans le prestigieux New England Journal of Medecine.

L’article de Thomas F. Khairy, intitulé «Infections Associated with Resterilized Pacemakers and Defibrillators» a démontré l’efficacité et la sécurité des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs restérilisés.

Il était en entrevue avec Bernard Drainville :