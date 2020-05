Québec injecte 31 M$ pour la santé mentale des Québécois

En plus des milliers de décès et des milliers de personnes malades à cause de la COVID-19, cette pandémie, avec son confinement obligatoire, a également beaucoup d’effets sur la santé mentale de nombreux Québécois.

Alors que le Québec souligne la Semaine nationale de la santé mentale, le gouvernement Legault a annoncé, mercredi, qu’il investissait une somme de 31 millions de dollars pour bonifier ses services offerts aux personnes qui vivent des difficultés à la suite de la pandémie.