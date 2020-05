COVID-19 | Une étude montréalaise reçoit l'appui d'un important institut américain

L'étude clinique du Centre de recherche de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) sur la COVID-19 a reçu l'appui d'un important institut américain.

L'équipe du directeur du centre, le Dr Jean-Claude Tardif, cherche à établir si la colchicine peut prévenir la tempête inflammatoire des poumons de patients gravement atteints par le coronavirus.

Le National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), qui fait partie du National Institutes of Health, l'un des plus grands centres de recherche médicale au monde qualifie cette étude de l'une des plus importantes de la planète et lui octroie du financement pour aider à accélérer le recrutement de patients.

En entrevue avec Paul Arcand, le Dr Tardif a souligné l'avantage qu'aurait la colchicine sur un potentiel vaccin, si elle s'avère efficace.