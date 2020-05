COVID-19 | Pourquoi Montréal-Nord est l'une des zones chaudes?

À Montréal-Nord, un citoyen sur 100 est atteint du coronavirus. Voici quelques pistes qui expliquent pourquoi cet arrondissement est l’un des secteurs les plus touchés par la COVID-19 à Montréal.

Il faut commencer avec la densité du secteur. Montréal-Nord est le secteur le plus peuplé de l’Île au pied carré.

«Il faut comprendre que 75% des résidents sont des locataires», explique l’ancien député de Bourassa, Denis Coderre.

Il devient parfois impossible de garder ses distances dans des blocs à logements où tous partagent la même entrée. Mais il est important de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, selon l’actuel député de Bourassa, Emmanuel Dubourg.

«La situation m’inquiète vraiment au plus haut point. Il faut faire attention avec la stigmatisation dans Montréal-Nord. Quand on parle de ce secteur dans les médias, on ne parle pas souvent de toutes les belles choses qui se passent dans ce quartier.»

Ne pas ostraciser Montréal-Nord

Plusieurs citoyens rencontrés à Montréal-Nord n’étaient pas d’accord pour dire que les gens du secteur ne respectaient pas les règles de distanciations.

«Je ne vois pas ça, nous raconte Pasquale Ricci, un passant avec qui nous avons discuté. Les gens font vraiment attention. Ils s’éloignent lorsqu’on les croise, ils portent des masques. Je ne pense pas que les gens d’ici sont pires qu’ailleurs.»

Montréal-Nord s’avère aussi le domicile de plusieurs aînés. De nombreuses résidences pour personnes âgées se trouvent sur le boulevard Gouin, aux abords de la Rivière-des-Prairies.

«Il ne faut pas ostraciser Montréal-Nord, il y a 26 000 personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent là. Il y a beaucoup de résidences. C’est la capitale du bel âge. Donc il faut une stratégie spécifique à eux.»

Selon les informations disponibles, 20% des travailleurs à Montréal-Nord travaillent dans le domaine de la santé, et un autre 20% dans le commerce au détail.

«Les affaires ne vont pas bien, nous a raconté le propriétaire d’une petite épicerie sud-asiatique. Les gens viennent beaucoup moins. Des fois je dois séparer des clients qui se disputent. Il y en a qui se foutent des règles et d’autres qui les prennent trop au sérieux», a-t-il expliqué en anglais.