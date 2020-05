Le pari suédois | «Le raisonnement, ç'a été de dire que le confinement ne va pas arrêter l’épidémie»

« Le raisonnement des épidémiologistes, ici, ç’a été de dire que le confinement ne va pas arrêter l’épidémie, mais ça sert à limiter le nombre de décès, à les étaler dans le temps, pour éviter de surcharger le système de santé. On pense que dans les autres pays qui ont confiné, il va y avoir plus de décès et plus de gens contaminés dans une deuxième vague quand ils vont rouvrir et mettre fin à leurs mesures de confinement. C’est le raisonnement des épidémiologistes ici. »