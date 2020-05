Déconfinement en fonction du nombre de tests? | Qu'en pense le Dr Weiss?

«On est à 7 000 tests par semaine; on va augmenter cette semaine, mais on n'est pas encore rendu à une capacité de 15 000, 20 000 tests pour pouvoir faire autant de tests qu'on veut pour justement surtout lorsqu'on va avoir des éclosions dans potentiellement des écoles ou des usines. Mais, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doit pas déconfiner.»