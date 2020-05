Coronavirus | Le résumé du dimanche 3 mai

Une aide du gouvernement fédéral pour les soins de santé sur internet, 69 morts de plus au Québec, les questions touchant le déconfinement et des perceptions très différentes du confinement et une caméra thermique dans un IGA ont retenu l’attention de ce dimanche 3 mai.

Le gouvernement fédéral a annoncé une aide de 240 millions $ pour les soins de santé sur internet.

Le bilan pour le Québec est en hausse de 69 décès et plus de 31 000 cas confirmés sont comptabilisés.

Le déconfinement à venir apporte son lot de questions. La Docteure Nimâ Machouf apporte des pistes de réflexion.

Les théories du complot sont assez populaires sur internet.

On parle aux humoristes Philippe Bond et Mariana Mazza qui ont une vision très différente de leur confinement.

Une caméra de détection thermique dans un IGA a fait jaser.