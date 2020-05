Coronavirus | Le résumé du samedi 2 mai

Le Québec qui compte plus de 1000 nouveaux cas confirmés et 114 morts de plus, une image d’horreur à New York, des interrogations sur le déconfinement pour le tourisme et dans les régions et un été chaud à venir durant la pandémie ont retenu l’attention en ce samedi 2 mai 2020.

Le gouvernement du Québec a annoncé une hausse de 1008 cas confirmés de coronavirus et 114 nouveaux décès.

Une centaine de cadavres entassés ont été trouvés dans des camions stationnés devant une entreprise funéraire à New York.

Si la ministre du Tourisme Caroline Proulx estime que le tourisme devra miser sur les résidants de ses régions, deux élus des régions exposent leurs craintes en vue du déconfinement.

L’industrie de l’automobile va reprendre graduellement du service, mais elle va devoir réinventer sa façon de travailler.

L’été à venir s’annonce chaud et humide, des éléments qui pourraient compliquer le quotidien de tous dans une situation de pandémie.