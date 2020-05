Coronavirus | 1008 nouveaux cas et 114 décès de plus au Québec

Le bilan du coronavirus s’alourdit encore au Québec en ce début de fin de semaine.

Plus de 1000 nouveaux cas confirmés (1008) ont été déclarés samedi, ce qui porte le total de personnes infectées à près de 30 000 (29 656) pour l’ensemble du territoire.

On compte également 114 décès de plus, en regard des chiffres de la veille. On parle donc de 2 136 morts dans la province jusqu'ici.

Pour ce qui est des hospitalisations, elle sont désormais de 1738, du nombre, 222 d’être elles sont liées aux soins intensifs.