Un succès fou pour La classe en ligne

Cela a commencé avec le but de joindre le plus d'élèves possible dans un contexte fort particulier. Et c'est devenu un succès monstre... L'enseignante Marie-Ève Lévesque a mis un terme, vendredi, à l'initiative de la Classe en ligne.

Depuis le 31 mars, l'enseignante de l'école Sainte-Claire à Longueuil dispensait six cours de 30 minutes par jour.

Des cours en ligne gratuits qui permettaient aux élèves du primaire de réviser des notions de mathématiques et de français.

L'enseignante du primaire a dû cesser le programme virtuel en fonction de sa propre prépartion à venir pour le retour - physique - à l'école dans deux semaines.

En compagnie de Patrick Lagacé et de Philippe Cantin, elle fait le bilan de cette expérience marquante qui a été marquée par 1,3 million de visionnements de la part de plus de 35 000 élèves.

On l'écoute...