La Russie dépasse le plateau des 100 000 cas

Après les États-Unis et le Royaume-Uni, voilà qu’un troisième pays montre de sérieux signes de propagation: la Russie.

En un mois, c’est-à-dire du 1er avril au 1er mai, les Russes sont passés de 2563 cas actifs à plus de 100 000 aujourd’hui. C’est à coup de 6000 à 8000 nouveaux cas par jour que la maladie se propage depuis quelques semaines.

L’Italie est aussi à cette même marque de 100 000 cas actifs, mais elle est sur sa pente descendante. D’ici quelques jours, les Italiens devraient revenir sous cette marque pour la première fois en plus de trois semaines.

L’Italie a éliminé un peu plus de 7000 cas actifs en 12 jours, l’Espagne plus 23 000 en huit jours.

L’Allemagne poursuit sa fulgurante descente, passant sous la barre des 30 000 cas actifs vendredi. L’Autriche passe sous la marque des 2000 cas actifs, là où la vie presque normale reprenait vendredi matin.

Si la tendance se maintient en France, nos cousins n’atteindront jamais la marque des 100 000 cas actifs, ayant aplati la courbe à autour de 94 000.

Là où ça va moins bien

On vous a parlé de la Russie, mais il faut aussi regarder vers le Royaume-Uni où on frôle les 150 000 cas actifs. Aucun autre pays, sauf les États-Unis, n’a touché cette marque peu enviable.

Avec encore plus de 700 morts aujourd’hui, on n’est plus qu’à environ 700 du nombre de décès totaux de l’Italie, qui occupe le deuxième rang mondial à ce chapitre à 28 236.

Finalement, que dire des Américains qui s’approchent des 900 000 cas actifs, ce qui représente le 43% de tous les malades de la planète.