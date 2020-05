Déconfinement | «Pas au détriment de la santé des Montréalais» - Valérie Plante

«Je fais les mêmes constats que la santé publique de Montréal. Il y a une grande contagion au sein de la communauté de Montréal-Nord. Ça m’inquiète énormément. De là l’importance de tester les citoyens. Il nous manque d’information. Il y a d’importantes populations vulnérables. Certes, il y a un objectif d’ouvrir les écoles et certains secteurs économiques, mais pas au détriment de la santé des Montréalais. On aura beaucoup de travail à faire à la Ville de Montréal afin de faire respecter les normes de distanciation sociale. Si les six conditions fixées par l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas respectées, il faudra changer de stratégie.»