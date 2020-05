Le ministre Roberge refuse de fournir des masques aux profs du primaire | «Je ne comprends pas» - Bernard Drainville

«Je ne comprends pas. Dans ce cas-ci, la santé publique fixe une sorte de minimum syndical. Quel est le problème? En plus, il semble que Québec ne manque pas de masques… Je pense que le port du masque pourrait rassurer certains enseignants. Certes, il y aura un maximum de 15 enfants par classe et on respectera la distanciation sociale... Mais, une fois la cloche sonnée, comment s’assurer que les étudiants vont respecter de manière adéquate cette mesure du deux mètres? Je trouve que M. Roberge est un peu boqué.»