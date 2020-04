COVID-19 | Des améliorations soutenues dans plusieurs pays

Lorsqu’on regarde les pays qui ont été le plus affectés par le coronavirus, on remarque que pour plusieurs d’entre eux, les chiffres s’améliorent vraiment et de façon continue.

Débutons avec l’Espagne qui, jeudi, a procédé à une importante correction des cas graves. Jusqu’à mercredi, on parlait de plus de 7000 personnes en soins intensifs, mais voilà que jeudi ce chiffre a été grandement revu à la baisse, passant à 2676.

Cela explique le ralentissement des décès au pays lors des derniers jours, qui ne concordait tout simplement pas aux nombres de patients en état grave. L’Espagne a éliminé pas moins que 23 000 cas actifs en une semaine.

Chez les Italiens, la situation s’améliore aussi. Pour une cinquième journée de suite, on est demeuré sous la barre des 400 décès quotidiens avec 285. À un peu plus de 101 000 cas actifs, l’Italie pourrait rapidement passer sous le plateau symbolique des 100 000.

Mais attention, la Russie pourrait bien remplacer l’Italie au-dessus de la barre des 100 000 cas actifs, elle qui connait une ascension rapide des nouveaux cas, avec plus de 7000 cas jeudi. Ils comptent en date d’aujourd’hui près de 94 000 cas actifs.

D'autres pays où la courbe des cas actifs baisse depuis les derniers jours