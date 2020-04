«Je l’écoute comme si c’était ma mère» - François Legault au sujet du Dr Arruda

François Legault a utilisé l’humour pour défendre l’intégrité du directeur national de santé public, Dr Horacio Arruda.

Alors que les annonces de réouverture des écoles, des services de gardes, de l’économie et des régions se sont succédées cette semaine, certaines critiques se sont fait entendre laissant croire que cette décision d’amorcer le processus de déconfinement du Québec avait pour seul objectif de satisfaire l’économie.

Reprenant l’adjectif «docile» utilisé par sa vice-première ministre mercredi et qui a causé une petite controverse, François Legault a admis que c’était lui qui était docile et non pas Dr Arruda.