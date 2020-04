LNH | Une douzaine d’équipes aimeraient obtenir des matchs

Lors des derniers jours, des rumeurs ont circulé selon lesquelles que la LNH avait déjà sélectionné ses sites dans lesquels elle désirait installer ses quatre foyers.

On parlait d’Edmonton, Minnesota, la Caroline et Tampa Bay.

Mais selon le réseau Sportsnet, entre neuf et douze d’équipes tenteraient présentement d’obtenir le droit d’accueillir des matchs.

« On procède comme si on octroyait la tenue des Jeux olympiques, a indiqué une source au réseau sportif. Tu sais que tu es en concurrence avec d’autres villes, mais tu ne sais pas ce que les autres offrent. »

Il faut premièrement que la ville qui postule ne soit pas dans un endroit où le coronavirus a frappé fort. Il faut ensuite qu’elle obtienne le feu vert des autorités de la santé publique dans sa région. Ensuite, les équipes doivent expliquer comment elles entendent loger et desservir entre 600 et 1000 personnes dans leur écosystème.

À quelle distance se trouvent les hôtels, comment on procède pour nourrir tous ceux qui doivent avoir accès au périmètre? Où peuvent s’entraîner les équipes? Toutes ces questions doivent trouver réponse.

On préférerait fortement des villes qui ont des hôtels aux abords de l’aréna, pour que les joueurs puissent demeurer à l’intérieur du périmètre en tout temps, se déplaçant à pied de leur chambre à l’amphithéâtre.

Si la LNH n’est pas en mesure de se doter de trousses tests rapides, les employés travaillant dans le périmètre ne pourront pas non plus quitter la bulle à la fin de leur quart de travail. Ils devront vivre eux aussi à l’intérieur du « village » pour la durée de la compétition.

Un joueur devant quitter le périmètre pour des raisons importantes devra ensuite être isolé pour 14 jours avant de pouvoir y revenir, d’où l’importance à l’accès aux tests rapides qui élimineraient cette procédure.

Bettman et Fehr se parlent souvent

Une source a indiqué à Sportsnet que le commissaire Gary Bettman et le président de l’Association des joueurs Donald Fehr sont plus actifs que jamais dans leurs efforts de relancer la saison.

Plusieurs scénarios sont toujours sur la table, incluant l’idée de terminer la saison régulière avant de procéder aux séries.

Si jamais on décide de ne pas compléter la saison régulière, le scénario le plus envisagé serait celui de se lancer immédiatement en séries avec les six meilleures équipes de chaque division.

Ceci inclurait aussi les Canadiens qui sont cinquièmes dans la division Atlantique.

Les équipes de première et troisième place joueraient une série deux de trois pour déterminer qui a l’avantage de la glace en matchs éliminatoires. Ensuite les séries débuteraient.

L’équipe numéro trois affronterait l’équipe numéro six, et l’équipe quatre se frotterait à l’équipe cinq. Une fois ces séries terminées, l’équipe qui a gagné l’avantage de glace (entre les équipes 1 et 2) se mesure à l’équipe classée le plus bas, comme c’est le cas normalement au hockey.

Dans le cas de Montréal, le Canadien se frotterait aux Panthers au premier tour, pour ensuite affronter les Bruins ou le Lightning.

Tel que rapporté dans plusieurs médias mercredi, la LNH serait prête à attendre jusqu’en octobre pour relancer la saison 2019-2020, si vraiment on ne pouvait pas reprendre avant.