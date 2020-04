Réouverture éventuelle des régions | Certains élus partagent leur inquiétude

«Il y a une très forte opposition par rapport à la levée éventuelle du barrage à La Pocatière, à l’ouest du Bas-Saint-Laurent. Elle est légitime puisque ce contrôle routier a grandement diminué la transmission de la COVID-19 [dans la région et en Gaspésie]. Les gens prennent ça très au sérieux. La décision du gouvernement n’est pas sans risque. L’un des principaux effets de la fermeture de la région serait une diminution du tourisme. Mais, sans visiteur étranger, sans événement culturel, on sait que ce sera très difficile, de toute manière. Ma responsabilité est de protéger la population de mon territoire. Maintenant que la décision est prise, on va faire pour le mieux et surveiller l’ensemble des indicateurs.»