Résultats préliminaires sur le remdesivir | «C’est bien, mais il faut rester prudent»

«Ce n’est pas la première fois qu’on en parle au 98,5. On savait que le remdesivir était testé en clinique. Ce ne sont que des résultats préliminaires. Ce n’est pas la trouvaille miraculeuse, mais c’est essentiellement une bonne nouvelle. Cette molécule est prometteuse. Ce qu’on a fait? On a donné le remdesivir à des gens qui souffraient de la COVID-19. On a découvert, en moyenne, que les patients nécessitaient moins de temps avant de retrouver une meilleure santé. Ils étaient en fait malades 11 jours plutôt que 15. Cela démontre qu’un médicament peut avoir un impact positif sur la maladie. Cela dit, ce n’est pas une pilule magique pour traiter la CIVID-19. Il faut rester prudent. Il reste beaucoup de travail à faire...»