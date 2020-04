Situation à Montréal | Le nouveau quartier «chaud»

«Des enjeux de distanciation sociale sont plus difficilement applicables. Il y a une plus grande densité, les gens habitent dans de petits loyers, les rues sont plus étroites, il n'y a pas tant de parcs que ça. On a eu quand même des enjeux d'application de la distanciation. C'était dans des quartiers où il y avait plus d'interventions du SPVM dans nos rapports.»