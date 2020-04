COVID-19 | Encore des chiffres qui donnent espoir

On est loin d’avoir réglé tous les problèmes de la COVID-19 dans le monde, mais dans certains pays qui ont le plus souffert du virus, les choses commencent à s’améliorer.

Petit train va loin en Italie où en une semaine, on a vu la courbe des cas actifs baisser de 3000 cas. Ce n’est pas parfait, mais c’est mieux que dans les dernières semaines. Aussi, pour une troisième journée consécutive, on a vu le nombre de victimes demeurer sous la barre des 400. La courbe des patients guéris est maintenant passée par-dessus celle des nouveaux cas.

En Espagne, on s’en va aussi dans la bonne direction. Après une semaine de courbe plate, celle-ci s’est mise à baisser, et ce, depuis cinq jours consécutifs. Dans ces mêmes cinq jours, on est demeuré aussi sous a barre des 400 décès quotidiens.

En Allemagne, les choses vont drôlement mieux. Le pays a enregistré une cinquième journée de suite avec moins que 200 morts. Leur courbe de cas actifs descend de façon dramatique, plus de la moitié des 72 000 cas du début du mois ont disparu. On parle de presque 1700 patients guéris en moyenne par jour.

La France a vu sa courbe bien s’aplatir la semaine dernière demeurant à plus ou moins 94 000 cas actifs pendant plusieurs jours. Ils sont maintenant à un peu plus de 96 000, donc rien de bien pire.

Même en Angleterre il y a de l’espoir. Lors des trois derniers jours, 1359 personnes ont perdu la vie, c’est grave, mais c’est mieux que les 2219 des trois jours précédents.

La Suisse et l’Autriche sont pratiquement sorties du bois. Les deux États comptent environ 4900 et 2200 cas actifs respectivement, et leurs chiffres continuent de diminuer au quotidien.

De notre côté de l’Océan

Même si les États-Unis sont encore de loin le pays le plus affecté par la crise, là aussi, il y a des signes de ralentissement. Pendant deux jours, le nombre de cas actifs est demeuré dans les alentours du 813 000. Ce total a monté mardi, mais rien comparativement aux augmentations des semaines précédentes. Si la tendance de la journée se maintient, les États-Unis connaitront une cinquième journée de suite de diminution de nouveaux cas.

Au Canada, il semble aussi y avoir de petits signes de ralentissement. Pendant plusieurs semaines les cas actifs augmentaient de plus de 1000 par jour, depuis cinq jours, on parle plus d’augmentations entre 300 à 500 par jour.