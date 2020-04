COVID-19 | 3 millions de personnes infectées dans le monde

Une autre semaine signifie 500 000 cas d’infections de plus dans le monde. Lundi, on recense plus de 3 millions de cas sur la planète. Mais ce n’est pas le seul plateau impressionnant que l’on a atteint dans les derniers jours. Ce week-end, la planète a aussi touché le plateau des 200 000 décès.

Les États-Unis ont, quant à eux, atteint le chiffre du million de cas totaux, dépassant la barre des 50 000 décès en fin de semaine.

Chez les Américains, les 800 000 cas actifs représentent 42% de tous les cas actifs confirmés sur la planète.

Au rayon des bonnes nouvelles, l’Espagne a procédé ce week-end à une révision de sa statistique de cas actifs, lui permettant d’effectuer une importante correction, la faisant glisser à 85 000.

C’est donc dire qu’il ne reste plus que trois pays avec plus de 100 000 cas actifs: les États-Unis, l’Italie et l’Angleterre.

Après une semaine de plateau à environ 94 000, la France a connu une journée plus difficile montant à 97 000 et s’approchant dangereusement des 100 000.

S’il y a un pays qui voit sa courbe soudainement monter en flèche, c’est le Brésil. Le pays est passé devant le Canada comme un coup de vent au chapitre des cas totaux, avec plus de 63 000. Les cas au pays augmentent à coup de plusieurs milliers. Il ne serait pas surprenant de les voir monter dans le top 10 mondial, là où seulement les pays ayant atteint la barre des 80 000 se situent.