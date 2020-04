Retour en classe | «Il est nécessaire pour des raisons pédagogiques» - Jean-François Roberge

«C’est une belle journée pour l’éducation parce qu’enfin, on va annoncer un retour en classe. Un retour en classe qui va être graduel, prudent et volontaire. Et aussi, une amélioration des services qui vont être offerts aux élèves qui ne retourneront pas en classe. Ce retour en classe est nécessaire pour des raisons pédagogiques. D’ailleurs, l’Association des pédiatres du Québec nous a recommandé de faire ce retour en classe pour nos jeunes du primaire et du préscolaire pour des questions de santé mentale, pour des questions de sécurité physique, psychologique, alimentaire et aussi, pour poursuivre les apprentissages, particulièrement pour les élèves les plus vulnérables ou qui ont des difficultés d’apprentissage. Il faut que les élèves puissent recommencer à vivre le plus normalement possible dans le contexte»