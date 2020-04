Renfort dans les CHSLD | «C’est comme un poids qui s’enlève de mes épaules» - François Legault

«Je veux sincèrement remercier les 11 000 nouvelles personnes qui ont proposé leur candidature pour venir travailler à temps plein. On en a rappelé beaucoup en fin de semaine. Il y en a déjà qui sont assignés. On est confiant qu’avec ces personnes, on va être capable de combler tous les postes dans les résidences pour aînés. C’est comme un poids qui s’enlève de mes épaules. Enfin, on est en train de reprendre le contrôle dans nos résidences pour aînés. Ça me touche beaucoup. Merci, merci, merci»