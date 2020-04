COVID-19 | L'ensemble du réseau de la santé traité comme une «zone tiède»?

« L’histoire récente nous montre que c’est extrêmement difficile d’être certain qu’une zone froide l’est effectivement. En ce moment, on traite l’hôpital au complet comme une zone tiède et mon humble opinion c’est qu’on devrait traiter l’ensemble du réseau comme ça. Le virus est extrêmement insidieux et il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques, il faut en prendre acte et s’ajuster. »