COVID-19 | Concert-bénéfice virtuel «Stronger Together, Tous Ensemble»

Céline Dion, Justin Bieber et Marie Mai figurent parmi les vedettes canadiennes qui participeront dimanche soir au concert-bénéfice virtuel «Stronger Together, Tous Ensemble» diffusé sur de nombreuses chaînes au pays dès 18h30 et ce, jusqu'à 21h00.

Ils rendront ainsi hommage aux travailleurs au coeur de la lutte contre la COVID-19.

Les organisateurs espèrent aussi recueillir des fonds pour Banques alimentaires Canada.

Marie Mai chantera notamment une chanson qu'elle a composée pour sa fille.