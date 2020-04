COVID-19 | Une innovation médicale grâce à un chirurgien et CCM

Le Dr René Caissie est spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale et est chirurgien et membre actif de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

Sa spécialité est la plus complexe lorsque vient le temps de parler des gouttelettes.

C’est donc dire que lorsqu’il a vu s’étendre la crise de la COVID-19 comme une traînée de poudre, le chirurgien, qui est aussi papa d’un jeune garçon de 2 ans ayant des problèmes pulmonaires, a planché sur une façon de se protéger lui et par le fait même, protéger son fils tout en continuant de travailler.

En collaboration avec la compagnie CCM, il a confectionné une cagoule permettant de protéger le personnel médical.

On est à des lunes du masque N95, c’est à un tout autre niveau.

Selon CCM, lors des tests en laboratoire, cette cagoule protectrice s’est vue attribuer un facteur de protection caractéristique (FPC) de 100, soit dix fois le FPC requis pour qualifier un masque N95.

Comme quoi l’innovation met tous les secteurs d’activités en action, même le hockey, quand le sport est arrêté.