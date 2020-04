COVID-19 | Le déconfinement: une erreur en Allemagne?

Alors que l’Espagne ressent une espèce de bouffée d'air pour les enfants puisque le pays a entrepris dimanche de timides pas vers le déconfinement après 6 semaines de grandes restrictions, on se questionne en Allemagne si le déconfinement n’a finalement pas été une erreur.

Les petits Espagnols ont pu recommencer à jouer dans la rue, malgré que les consignes à respecter demeurent nombreuses en Espagne.

De leur côté, les Allemands avaient un bilan beaucoup plus positif que leurs voisins, mais le déconfinement leur cause beaucoup de maux de tête alors que l’on organise le tout dans chacune des régions du pays.

Jusqu’au 4 mai, on ne doit pas rencontrer de gens dans l’Espace public, mais chaque région peut organiser elle-même sa politique de déconfinement, ce qui occasionne beaucoup de disparité.

Résultat, le message en Allemagne est confus et on sent un énorme relâchement.

Cette confusion s’apparente d’ailleurs selon Paul Houde à celle ressentie au Québec actuellement.

Avec l’arrivée du printemps en Europe, les plaisirs des sorties extérieures en Allemagne prennent le dessus sur le conservatisme et la discipline.

Le manque de crainte par rapport au virus occasionne une sorte d’insouciance aux yeux d’Hélène Kohl, journaliste Europe 1 à Berlin.