«Je demande aux autorités la plus grande transparence quant au plan de déconfinement» - Véronique Hivon

Les Québécois connaitront lundi les détails entourant le retour à l'école de des enfants. La députée péquiste de Joliette, Véronique Hivon, estime indispensable que les autorités gouvernementales et sanitaires aient une approche la plus transparente possible.

Le premier ministre François Legault et le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge présenteront le plan de réouverture des établissements scolaires, lundi, lors d'un point de presse.

Les autorités québécoises de la santé ont exprimé le souhait de tendre vers une plus grande immunité collective.

Une mésentente importante

Ce principe divise toutefois les experts.

D’ailleurs, Québec et Ottawa ne sont pas du même avis en ce qui concerne le concept d’immunité naturelle, qui est au centre de la stratégie de la réouverture de l’économie québécoise.

L’Organisation mondiale de la santé a indiqué que l’immunité n’est pas garantie. Une personne pourrait contracter le coronavirus plus d’une fois.

Malgré le manque d'information sur le sujet de l’immunité, l'Association des pédiatres du Québec est favorable à une réouverture des écoles. Les écoliers et étudiants du Québec ne vont plus en classe depuis le 13 mars.

La Dre Nimâ Machouf, épidémiologiste à la Clinique médicale urbaine du Quartier latin, a tenu des propos nuancés lors d'un entretien avec Paul Houde, dimanche.