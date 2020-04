Coronavirus | Le résumé du samedi 25 avril

Depuis le début de la pandémie, on a réussi un tour de force pour confiner les Québécois. Il est toutefois maintenant temps de déconfiner et par le fait même déprogrammer les citoyens. Est-ce aussi simple qu’on peut le penser? Selon le journaliste de La Presse, Francis Vailles, le revirement de situation quant aux messages envoyés à la population est assez paradoxal.

L'Organisation mondiale de la santé prévient pourtant qu'il n'y a pas de preuve que des personnes déjà infectées par la Covid-19 sont immunisées face à une seconde infection.

Mais est-ce que ce serait viable de mettre la vie de toute une nation sur pause de façon prolongée jusqu’à ce qu’on trouve un vaccin efficace contre la COVID-19? Selon le Dr Amir Khadir, c’est impensable.

Alors qu'on comprend que le gouvernement du Québec entend rouvrir progressivement les écoles québécoises dans les prochaines semaines, on se pose la question: comment réussir ce retour en classe de la bonne façon?

En entrevue avec Paul Houde sur nos ondes, le ministre du Travail, Jean Boulet, a expliqué que les consignes sanitaires devront être rigoureusement respectées.

Au fédéral, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé samedi un investissement de 62 millions de dollars pour aider les travailleurs de l’industrie de la pêche.

Et à l’international, alors que dans l’État de New York, plus de 15 500 personnes sont mortes en raison de la COVID-19, mais qu’on commence malgré tout à voir «la lumière au bout du tunnel», on se demande si le gouvernement du Parti communiste chinois est devenu un danger pour la Chine et pour l’humanité tout entière?