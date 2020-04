COVID-19 | Comment réussir le retour en classe de la bonne façon?

Alors que le gouvernement du Québec entend rouvrir progressivement les écoles québécoises dans les prochaines semaines, on se pose la question: comment réussir ce retour en classe de la bonne façon?

Pour la Dre Marie-France Raynault, qui est cheffe du département de santé publique et de médecine préventive du CHUM, ce retour en classe est une initiative nécessaire, mais qu’on devra faire de façon extrêmement prudente.

Étant donné qu’un vaccin ne sera pas disponible avant de nombreux mois et qu’on ne peut pas confiner tout le monde indéfiniment, elle souligne qu’on doit laisser sortir ceux et celles qui sont les moins à risque de complication. Et dans le cas qui nous occupe, ce sont les enfants.

Marie-France Raynault souligne d’ailleurs que bien des enfants feront la maladie en étant entièrement asymptomatiques. Elle précise toutefois que bien des enfants ne pourront être retournés à l’école en raison de la santé fragile de l’un de leurs proches de même que certains membres du personnel qui devront continuer à faire du télétravail s’ils ne peuvent pas entrer en contact avec les enfants à cause de leurs conditions de santé.

Elle souligne que les hôpitaux et les soins intensifs sont bien organisés actuellement, bien que la crise frappe les CHSLD.

Les vacances scolaires d’été seront d’ailleurs un retour en confinement pour les enfants. Mais au moins, plusieurs d’entre eux seront alors déjà immunisés grâce aux quelques semaines de classe selon elle.