Une infirmière épuisée démissionne et écrit à François Legault

Des membres du personnel du réseau de la santé, ceux que le premier ministre François Legault appelle les anges gardiens, ont démissionné de leur travail, affirmant qu’ils sont épuisés, puis victime de chantage et de menaces.



Le Devoir propose samedi un article traitant du désarroi de certaines infirmières et préposées aux bénéficiaires épuisées.



Parmi elles, l’infirmière Valérie Gilbert a remis sa démission, vendredi. Elle a adressé une lettre à François Legault, à la ministre de la santé, Danielle McCann et au directeur de la santé publique, Horacio Arruda.

Mme Gilbert travaillait au CHSLD Fernand-Larocque, à Laval, où 85 % des résidents sont infectés par la COVID-19.

Elle y dit notamment avoir pleuré toutes les larmes de son corps pour les patients décédés.

Dans l’article, on aborde également les menaces et l'intimidation de la part de l'employeur, au travail.