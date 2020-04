COVID-19 | 62 millions $ pour aider l'industrie de la pêche

«L’économie et les réalités de chaque province sont uniques, donc le [moment] et les mesures précises vont être différents d’une province à l’autre. Cela dit, il y a un travail de coordination important qui doit se faire à l’échelle nationale pour éviter toute confusion. On est en train d’établir un plan fondé sur la science, les données et l’avis des experts qui témoigne de notre ambition commune de sortir le pays de cette crise.»