Confinement: les règles de base de David Saint-Jacques

« C’est l’un des défis. J’ai deux trucs qui m’ont toujours aidé avec ça. J’essaie d’abord de penser aux autres avant de penser à moi. Et ça, ça veut dire communiquer plus que d’habitude, pour être sûr que s’il y a un petit conflit qui commence à bouillir, on ne glisse pas ça en-dessous du tapis. On en parle. On parle de nos émotions.