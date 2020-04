Coronavirus | Le résumé du vendredi 24 avril

Une nationalisation potentielle des CHSLD, un appel au recrutement, un coup de main d’Ottawa aux PME et une mise en garde de la compagnie du désinfectant Lysol ont retenu l’attention en ce vendredi 24 avril 2020.

Le premier ministre du Québec a souligné la possibilité de nationaliser les CHSLD privés dans la foulée de la crise du coronavirus.

François Legault incite toute la population à donner un coup de main aux CHSLD, même les personnes qui n’ont pas de qualifications spécifiques dans le milieu de la santé.

Après six semaines de confinement, on compte plus de 22 000 cas confirmés de COVID-19 au Québec, ces derniers ayant mené au décès de 1340 personnes.

Les programmes d’aide se poursuivent en provenance d’Ottawa. Le plus récent servira à payer à 75 % les loyers pour les PME.

Certains détaillants de désinfectants ont dû émettre des communiqués incitant la population à ne surtout pas s’injecter leurs produits, vendredi, au lendemain de la déclaration stupéfiante du président américain Donald Trump à ce sujet.