COVID-19 | Plus de 50 000 morts aux États-Unis

On savait que ça s’en venait, mais c’est tout de même frappant que voir que les Américains ont perdu 50 000 personnes et plus à cause du coronavirus. En fait, lorsque la journée sera terminée, ils passeront même la barre des 51 000 décès. Plus de 26% de tous les morts sur la planète liés à la COVID-19 se retrouvent d'ailleurs aux États-Unis.

Dire qu’un seul pays au monde n’en compte seulement que la moitié, alors que l’Italie qui déclare près de 26 000.

Rien ne semble ralentir la descente aux enfers aux États-Unis. Près de 42% de tous les cas actifs confirmés sur la planète proviennent du pays de l’oncle Sam, et ce chiffre monte graduellement chaque jour.

Avec plus de 762 000 cas actifs, les Américains sont loin devant les autres. L’Angleterre vient au deuxième rang avec plus de 123 000 cas.

Il faut dire qu’avec près de cinq millions de tests effectués, il fallait s’attendre à cela. Seul la Russie en a effectué au moins la moitié.

Les Allemands ont atteint une marque intéressante et inédite vendredi, alors qu'ils sont devenus le premier pays à atteindre la barre des 100 000 patients guéris. Le nombre de cas actifs en Allemangne a d'ailleurs encore baissé, pour s’arrêter à un peu plus de 41 000. Ce la représente une baisse de 31 000 en 18 jours.

L’Italie a connu une cinquième journée de suite où les cas actifs ont aussi baissé, en éliminant près de 1800 depuis dimanche.

On ne peut toutefois pas en dire autant de l’Espagne. Le voisin de l’Italie semblait vouloir suivre la tangente, mais depuis le début de la semaine, leur courbe a malheureusement recommencé à remonter. Plus de 3000 cas actifs de plus ont été enregistrés seulement dans les 24 dernières heures.

Si les chiffres de la France sont bons, la courbe semble finalement commencer à s’aplatir, eux qui se maintiennent entre 90 000 et 95 000 cas actifs depuis une bonne semaine.

Malheureusement, chez les Anglais, on se dirige vers la marque des 20 000 morts. Ils ne deviendraient que la cinquième nation à atteindre ce triste chiffre.