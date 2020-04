«Les stocks de Ventolin et de Coumadin sont très bas» - Le président de l'ordre des pharmaciens du Québec

«Les stocks de Ventolin au Canada sont très bas. On veut réserver les quantités restantes pour les personnes qui en ont vraiment besoin, soit les enfants en bas de huit ans, les personnes âgées et les personnes atteintes de fibrose kystique. Sinon, on va substituer le Ventolin par quelques autres dispositifs à poudre sèche. À propos du Coumadin, c’est une nouvelle dont on n’avait vraiment pas besoin… Il est normalement distribué par le géant pharmaceutique Bristol-Meyers Squibb. On devra utiliser des médicaments génériques.»