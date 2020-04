COVID-19 | «Grand-maman sera contente de voir un beau "Jack" de 6 pieds 2 » -Yves-François Blanchet

«Est-ce que les soldats sont des médecins, évidemment pas. Mais l’argument que ça va faire peur au monde des uniformes dans les CHSLD, moi je pense que grand-maman va être bien contente de voir un beau "Jack" de 6 pieds 2 les cheveux courts qui va venir donner un coup de main! […] C’est pas leur spécialité, c’est vrai, mais ce sont des bras, ce sont une présence et une force de main d’oeuvre, dont on a besoin et à laquelle on a entièrement le droit de recourir.»