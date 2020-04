Est-ce que vous buvez plus en confinement?

Le confinement est long. Très long. Et dans notre nouvelle réalité, il faut parfois avoir de petits plaisirs.

Ceux qui peuvent travailler chez eux le font, certains font de la peinture, d’autres font du pain. Beaucoup de pain... Et il y en a qui ont quelque peu haussé leur consommation d’alcool.

C’était le cas du ténor Marc Hervieux il y a quelques semaines, quand il a fait un gazouillis dans lequel où il notait qu’il ne faudrait pas qu’il y ait un barrage routier lié à l’alcooltest dans son domicile.

« Si je pogne un barrage routier entre le salon et la cuisine, je suis fait ».

Qu’en est-il un mois plus tard?

« Au début - je ne sais pas si tout le monde est comme moi -, on trouvait ça terrible, mais en même temps, on se disait : « ça va durer quelques jours. » Et c’est devenu quasiment des partys… Hé! On va s’ouvrir une bonne bouteille.

« À un moment, on s’en rendu compte qu’on ne pourrait peut-être pas tenir le rythme. On s’est calmés... »

Cela dit, la question demeure : est-ce que vous buvez un peu plus en confinement?