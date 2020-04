«C’est physiquement épuisant de travailler dans la zone COVID» - Dr François Marquis

«Les masques nous laissent des marques sur la peau. Il y a des gens qui vont avoir de marques à long terme. Respirer tout le temps notre gaz carbonique dans nos masques, ça donne tout le temps une espèce de mal de tête. C’est physiquement épuisant de travailler dans la zone COVID. Sans compter qu’avec l’aération et les masques, on est tout le temps en train de gueuler pour se faire entendre. Et à la fin de la journée, tu as mal à la gorge et tu te demandes si t’as attrapé la COVID?!»