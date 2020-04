COVID-19 | Les pays qui s'en sortent... et ceux qui s'enlisent

Commençons par les bonnes nouvelles. L’Allemagne continue d’être le chef de file dans la bataille contre le nouveau coronavirus. En date de jeudi, le pays avait éliminé 30 000 cas actifs en 17 jours! Ce sont des chiffres qui dépassent les rêves des autres pays les plus touchés sur la planète.

Ils sont passés d'environ 72 000 cas actifs le 6 avril, à 42 000 cas aujourd’hui. C’est une chute moyenne d’environ 1765 cas par jour. À ce rythme, d’ici quelques semaines, les Allemands sont en voie de devenir le premier grand pays touché par le virus à gagner la bataille.

Un autre pays durement frappé par laCOVID-19 est l’Italie, qui est en encore aujourd’hui le deuxième pays ayant perdu le plus d’habitants avec 25 549 décès. Les Américains sont les seuls autres à avoir perdu au moins 25 000 personnes, mais eux sont dans une autre stratosphère à 48 416. Les Américains sont aussi beaucoup plus nombreux, autour de 340 millions d'habitants.

Encore jeudi, 464 personnes sont décédées en Italie.

Mais d’un côté plus positif, jeudi, pour une quatrième journée consécutive, l’Italie a vu sa courbe de cas actifs descendre. Depuis dimanche, on a éliminé plus de 1400 cas actifs. C’est un déclin beaucoup plus sobre qu’en Allemagne, mais ça demeure le premier aspect positif en Italie depuis le début de la crise.

D’autres pays aussi se retrouvent du bon côté de la courbe. L’Iran, la Suisse et l’Autriche voient leur aussi leurs nombres de cas actifs diminuer. D’ailleurs, en Autriche, ils sont presque sortis du bois. Ils ne comptent plus que 2786 cas actifs, eux qui voient leur moyenne diminuer quotidiennement d’environ 325.

Le cas de la France est intéressant. Il semble y avoir un aplatissement de la courbe depuis le début de la semaine. Mais à deux reprises, dans le dernier mois, la France a annoncé dans une seule journée, une correction du nombre de cas, ce qui a fait à chaque fois bondir leur chiffre. Il faudra voir si ce sera à nouveau le cas dans les prochains jours. Si ce n’est pas le cas, c’est que les choses se stabilisent.

Là où ça va moins bien

Les États-Unis sont loin de voir la lumière au bout du tunnel. Les Américains vont atteindre le plateau des 50 000 décès au cours des prochaines heures. Cela fait plus de deux semaines que les Américains n’ont pas perdu au moins 1500 personnes en une journée.

Au rythme où vont les choses, on comptera d’ici la semaine prochaine, plus d’un million de cas d’infection totaux au pays.

Présentement 41,4% de tous les cas actifs confirmés dans le monde sont aux États-Unis.

L’Angleterre aussi en arrache, n’étant pas capable d’aplatir la courbe des décès. Depuis le début du mois, seulement deux fois on a évité les 500 morts. C’est à coup de 4000 et 5000 nouveaux cas quotidien que l’on avance en Angleterre, eux qui sont devenus le quatrième pays au monde à compter plus de 100 000 cas actifs.

En Espagne, on demeure dans les alentours de 100 000 cas actifs depuis le début de la semaine. La courbe semblait s’en aller vers le bas plus tôt cette semaine, mais cette dernière s’est redressée. L’Espagne est devenue cette semaine seulement le deuxième pays à avoir touché la barre des 200 000 cas totaux.