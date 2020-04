Legault a finalement demandé l’aide de l’armée pour les CHSLD : «Un aveu d’échec»

«Force est de constater que l’appel de Legault a fait pouet pouet. Il y a dans cet appel à l’armée, un aveu d’échec. Première réaction : on va blâmer le politique. Certes, il y a eu une contradiction, mais on ne me fera pas croire que sur 10 000 spécialistes, 2000 ne pouvaient pas aller donner un coup de main dans les CHSLD, pendant deux semaines. Avait-on l’agilité administrative pour y parvenir ? Je ne pense pas, malheureusement.»